В Україні з'явиться банкнота номіналом 1000 гривень

Паралельно Нацбанк з 1 жовтня 2019 року виводить з обігу монети номіналом 1, 2 та 5 копійок

Національний банк України вводить в обіг онову банкноту номіналом 1000 гривень з 25 жовтня 2019 року.

Зазначається, що нові банкноти стануть обов’язковими для прийняття у якості платіжного засобу з 25 жовтня 2019 року. Вона стане найбільш платоспроможною банкнотою в Україні, повідомляє "Громадське".

Банкнота буде блакитного кольору, на лицьовій стороні банкноти буде зображено портрет Володимир Вернадського, а на іншій будівля Національної академії наук України.

Паралельно Нацбанк з 1 жовтня 2019 року виводить з обігу монети номіналом 1, 2 та 5 копійок. Ці монети перестануть бути платіжним засобом в Україні, ними не можна буде розраховуватися у магазинах та інших закладах.

У результаті – після завершення процесу вилучення дрібних монет і введення в обіг банкноти нового номіналу – номінальний ряд гривні скоротиться із 17 до 12 номіналів.



Фото:Нацбанк

"Усього в ньому залишиться 6 номіналів монет та 6 номіналів банкнот. Так він стане більш впорядкованим. Саме ряд з 11-13 номіналів є найбільш вживаним підходом для провідних країн у різних куточках світу - від США, Канади, Великої Британії до Чехії, Данії, Швейцарії та Австралії", - повідомив голова Нацбанку Яків Смолій.

Нагадаємо, що норма, яка зобов’язує підприємців продавати 30% валютних надходжень на міжбанківському валютному ринку, перестане діяти з 20 червня 2019 року.