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В українській розвідці прокоментували вибухи на Кримському мосту

17 липня 2023, 08:53
В українській розвідці прокоментували вибухи на Кримському мосту
У росіян будуть проблеми з логістикою.

Речник Головного управління розвідки українського Міноборони Андрій Юсов наголошує, що через руйнування, які сталися на Кримському мосту вночі проти 17 липня у росіян виникнуть проблеми з логістикою.

Про це він розповів у коментарі "Суспільному".

"Зараз весь світ бачить кілометрові затори і порушення мостових конструкцій. Що стосується додаткових коментарів причин цього — ми не коментуємо. Можна лише процитувати слова керівника ГУР МОУ Кирила Буданова про те, що "Кримський міст — конструкція там зайва", - зазначив Юсов.
 
Представник ГУР наголосив,що через руйнування секції моста в окупантів виникнуть проблеми з логістикою. Адже росіяни використовують анексований півострів як великий логістичний хаб для переміщення сил і засобів в глиб території України.
 
"Звичайно, будь-які логістичні проблеми це додаткові ускладнення для окупантів, які створюють потенційні переваги для українських сил оборони", - наголосив Юсов.
 
Нагадаємо, на Кримському мосту у ніч проти 17 липня пролунали щонайменше два вибухи. Вибухи сталися о 3:04 та 3:20. Чули їх у різних районах в Керчі. Є загиблі та постраждалі. Відомо, що рух на мосту зупинено. Також не працює переправа через Керченську протоку.
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