В українській розвідці прокоментували вибухи на Кримському мосту

У росіян будуть проблеми з логістикою.

Речник Головного управління розвідки українського Міноборони Андрій Юсов наголошує, що через руйнування, які сталися на Кримському мосту вночі проти 17 липня у росіян виникнуть проблеми з логістикою.

Про це він розповів у коментарі "Суспільному".

"Зараз весь світ бачить кілометрові затори і порушення мостових конструкцій. Що стосується додаткових коментарів причин цього — ми не коментуємо. Можна лише процитувати слова керівника ГУР МОУ Кирила Буданова про те, що "Кримський міст — конструкція там зайва", - зазначив Юсов.

Представник ГУР наголосив,що через руйнування секції моста в окупантів виникнуть проблеми з логістикою. Адже росіяни використовують анексований півострів як великий логістичний хаб для переміщення сил і засобів в глиб території України.

"Звичайно, будь-які логістичні проблеми це додаткові ускладнення для окупантів, які створюють потенційні переваги для українських сил оборони", - наголосив Юсов.