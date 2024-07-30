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В українському МЗС запросили міністра закордонних справ КНР до Києва

30 липня 2024, 17:55
В українському МЗС запросили міністра закордонних справ КНР до Києва
Фото: з вільного доступу
В КНР зацікавилися пропозицією візиту до України.
Українське МЗС запросило міністра закордонних справ Китаю Ван Ї відвідати Україну. У КНР зацікавилися пропозицією.
 
Про це сказав речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу, пише Інтерфакс-Україна.
 
За словами представника МЗС, китайську сторону зацікавила ця пропозиція. 
 
"Так, ми надіслали запрошення... Ми готові прийняти міністра Ван Ї в Україні, щоб він на власні очі побачив наслідки російської агресії проти нашої країни і щоб провести з ним іще глибші переговори з низки двосторонніх, регіональних, міжнародних питань. І я впевнений, що діалог між Україною та Китаєм триватиме на всіх рівнях", — сказав Тихий.
 
За словами спікера, на початку цього року діалог між Україною і Китаєм помітно активізувався і важливим залишається ведення прямого діалогу між Києвом і Пекіном "особливо з питань миру".
 
"Я не говоритиму від імені міністерства закордонних справ Китаю про те, коли саме може відбутися цей візит. Їх зацікавила ця пропозиція... Ми будемо раді прийняти Ван Ї в Україні", — наголосив Тихий.
КитайМЗС Українивійна в Україніросія окупанти

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