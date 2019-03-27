Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

В українському порту знайшли російський ракетний комплекс, зброю віддадуть ЗСУ

Суд вже арештував ці ракети як предмети порушення митних правил
Під час перевірки в одному з українських морпортів виявили 36 зенітних ракет у складі російського комплексу С-125 "Почора". Тепер знахідку віддадуть на озброєння ЗСУ.
В українському порту знайшли російський ракетний комплекс, зброю віддадуть ЗСУ Фото: Defense Express

СБУ спільно з військовою прокуратурою під час інвентаризації знайшли в одному з морських портів України "ракети зенітно-ракетного комплексу С-125 класу "земля-повітря" у повному обладунку".

Матіос розповів, що суд вже арештував ці ракети як предмети порушення митних правил.

"Зазначене майно і боєприпаси і ракетний комплекс пропонується уряду шляхом видачі розпорядження передати до Збройних сил України. Лист про необхідність такого озброєння в ресурсі нашої армії є за підписом міністра оброни України", -  розповів на засіданні уряду головний військовий прокурор Анатолій Матіос, інформує "Українска правда".

Він наголосив, що в разі відповідного розпорядження Кабміну ЗСУ отримають "буквально найближчого тижня сучасний ракетно-зенітний комплекс у складі цілого дивізіону придатних для використання і бойового застосування ракет російського комплексу "Печора".

Присутній на засіданні генпрокурор Юрій Луценко додав, що таких ракет знайдено 36 штук.

Нагадаємо, що співробітники СБУ спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури викрили та блокували в Харківській області діяльність торговця зброєю, вивезеною з району проведення Операції об'єднаних сил.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 03 2019 13:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ветеран АТО Олег Сластьонов: виготовленням меблів займаюся з 1997 року. З перервою на війну

Ветеран АТО Олег Сластьонов: виготовленням меблів займаюся з 1997 року. З перервою на війну

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.