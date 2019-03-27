В українському порту знайшли російський ракетний комплекс, зброю віддадуть ЗСУ

Суд вже арештував ці ракети як предмети порушення митних правил

Під час перевірки в одному з українських морпортів виявили 36 зенітних ракет у складі російського комплексу С-125 "Почора". Тепер знахідку віддадуть на озброєння ЗСУ.

СБУ спільно з військовою прокуратурою під час інвентаризації знайшли в одному з морських портів України "ракети зенітно-ракетного комплексу С-125 класу "земля-повітря" у повному обладунку".

Матіос розповів, що суд вже арештував ці ракети як предмети порушення митних правил.

"Зазначене майно і боєприпаси і ракетний комплекс пропонується уряду шляхом видачі розпорядження передати до Збройних сил України. Лист про необхідність такого озброєння в ресурсі нашої армії є за підписом міністра оброни України", - розповів на засіданні уряду головний військовий прокурор Анатолій Матіос, інформує "Українска правда".

Він наголосив, що в разі відповідного розпорядження Кабміну ЗСУ отримають "буквально найближчого тижня сучасний ракетно-зенітний комплекс у складі цілого дивізіону придатних для використання і бойового застосування ракет російського комплексу "Печора".

Присутній на засіданні генпрокурор Юрій Луценко додав, що таких ракет знайдено 36 штук.

Нагадаємо, що співробітники СБУ спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури викрили та блокували в Харківській області діяльність торговця зброєю, вивезеною з району проведення Операції об'єднаних сил.