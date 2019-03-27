В українському порту знайшли російський ракетний комплекс, зброю віддадуть ЗСУ
СБУ спільно з військовою прокуратурою під час інвентаризації знайшли в одному з морських портів України "ракети зенітно-ракетного комплексу С-125 класу "земля-повітря" у повному обладунку".
Матіос розповів, що суд вже арештував ці ракети як предмети порушення митних правил.
"Зазначене майно і боєприпаси і ракетний комплекс пропонується уряду шляхом видачі розпорядження передати до Збройних сил України. Лист про необхідність такого озброєння в ресурсі нашої армії є за підписом міністра оброни України", - розповів на засіданні уряду головний військовий прокурор Анатолій Матіос, інформує "Українска правда".
Він наголосив, що в разі відповідного розпорядження Кабміну ЗСУ отримають "буквально найближчого тижня сучасний ракетно-зенітний комплекс у складі цілого дивізіону придатних для використання і бойового застосування ракет російського комплексу "Печора".
Присутній на засіданні генпрокурор Юрій Луценко додав, що таких ракет знайдено 36 штук.
Нагадаємо, що співробітники СБУ спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури викрили та блокували в Харківській області діяльність торговця зброєю, вивезеною з району проведення Операції об'єднаних сил.
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