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В Україну повернули депортованого росією підлітка

02 січня 2024, 18:49
В Україну повернули депортованого росією підлітка
Фото: з відкритих джерел
В Україну вдалося повернути ще одного хлопця, якого незаконно вивезли до росії з тимчасово захопленого Маріуполя Донецької області.

Про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій написало на сайті

В квітні 2022 року 17-річного Олександра у складі групи, де налічувалася 31 дитина, вивезли з Маріуполя під москву. 

Більшість в групі були сиротами чи позбавленими батьківського піклування.

Перед Новим роком до Департаменту кризового реагування Мінреінтеграції звернулася громадська діячка, яка опікується поверненням дітей.

"І ось нова маленька перемога. Зараз Олександр вже в Києві. Він п’ятий із цієї групи, кого вдалося повернути. За майже два роки на чужині досяг повноліття, але весь цей час дуже хотів повернутися", – розказали в міністерстві.

У відомстві висловили вдячність голові правління громадської спілки "Українська мережа за права дитини" Дар’ї Касьяновій і Міністерству закордонних справ України.

В грудні до України з росії та тимчасово окупованих територій повернули 8 дітей.

 

дітиУкраїнаповернення

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