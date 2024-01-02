В Україну повернули депортованого росією підлітка
Про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій написало на сайті.
В квітні 2022 року 17-річного Олександра у складі групи, де налічувалася 31 дитина, вивезли з Маріуполя під москву.
Більшість в групі були сиротами чи позбавленими батьківського піклування.
Перед Новим роком до Департаменту кризового реагування Мінреінтеграції звернулася громадська діячка, яка опікується поверненням дітей.
"І ось нова маленька перемога. Зараз Олександр вже в Києві. Він п’ятий із цієї групи, кого вдалося повернути. За майже два роки на чужині досяг повноліття, але весь цей час дуже хотів повернутися", – розказали в міністерстві.
У відомстві висловили вдячність голові правління громадської спілки "Українська мережа за права дитини" Дар’ї Касьяновій і Міністерству закордонних справ України.
В грудні до України з росії та тимчасово окупованих територій повернули 8 дітей.