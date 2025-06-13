В Україну повернули ще 1200 тіл загиблих українських воїнів

Це вже вдруге за цей тиждень відбуваються репатріаційні заходи.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив про черговий етап гуманітарної місії, завдяки якому до України повернули тіла 1200 загиблих.

Репатріація відбулася відповідно до домовленостей, досягнутих в Туреччині.

Повернення вдалося реалізувати завдяки злагодженій роботі співробітників Координаційного штабу, Об’єднаного центру при Службі безпеки України, Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, Державної служби з надзвичайних ситуацій та інших структур Сектору безпеки й оборони.

Ще тривають необхідні процеси ідентифікації, а лідчі правоохоронних органів спільно з експертами МВС проведуть всі передбачені експертизи для встановлення особистостей загиблих та обставин їх загибелі, – розповіли в Координаційному штабі.

Уряд України висловлює вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння в реалізації цієї гуманітарної місії.

Також подяку висловлено особовому складу Збройних Сил України, що забезпечує транспортування тіл до визначених державних установ, а також організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.

Повернення тіл захисників це важливий етап, який дозволяє родинам отримати звістку про долю рідних і достойно вшанувати їхню пам’ять.

Нагадаємо, що лише два дні тому в Україну повернули тіла 1 212 полеглих оборонців.