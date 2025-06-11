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ПОЛІТИКА

В Україну повернули тіла 1 212 полеглих оборонців

11 червня 2025, 12:50
В Україну повернули тіла 1 212 полеглих оборонців
Фото: ukr.media
Особи загиблих встановлюватиме судмедекспертиза.

В Україну за результатами репатріаційних заходів 11 червня повернули тіла 1212 полеглих захисників.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

В тому числі серед повернутих оборонці з:

  • Курщини;
  • Харківщини;
  • Луганщини;
  • Донеччини;
  • Запорізької області;
  • Херсонщини.

В штабі подякували за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста, та висловили окрему вдячність особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.

Особи загиблих планують встановити слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни.

Нагадаємо, що під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня Україна та рф домовилися про масштабний обмін полоненими. Йдеться про обмін усіх важкопоранених і тяжкохворих військовополонених, а також усіх військових віком від 18 до 25 років.

Так, 9 червня Україна та рф провели новий обмін. Кількість повернутих військових не повідомляли. Але відомо, що серед тих, кого вдалося повернути - це поранені та важкопоранені, а також молодші 25 років.

війнаЧервоний Хрестзагиблі

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