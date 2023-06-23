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В Україну повернули ще двох військовополонених з Угорщини

23 червня 2023, 21:08
В Україну повернули ще двох військовополонених з Угорщини
Фото galka.if.ua
Вже п’ятеро захисників на українській землі

Міністерство закордонних справ України повідомляє про повернення з Угорщини ще двох українських військовополонених, які були туди вивезені за домовленностями між російською та угорською сторонами. 

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко .

"Українські дипломати вивезли із Угорщини іще двох українських військовополонених, які були передані москвою Будапешту. Таким чином українській стороні вдалося повернути вже п’ятьох українських захисників. Працюємо, аби і решта шість воїнів якнайшвидше повернулися додому до своїх рідних", – повідомив речник.

Нагадаємо, перші троє українських військових були повернені до України 20 червня. Пізніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Угорщина порушує міжнародне право у поводженні з українськими військовополоненими.

Угорщинаполоненірф тероризм

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