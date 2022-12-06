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В Україну повернули тіла 49 загиблих бійців

06 грудня 2022, 14:30
В Україну повернули тіла 49 загиблих бійців
Джерело lb.ua
У вівторок, 6 грудня, відбулася чергова передача тіл військових - в Україну повернули 49 загиблих.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

"Зараз спільно з силовими структурами робимо все можливе для повернення тіл оборонців. Постійно тривають роботи з відпрацювання локацій, де ймовірно знаходяться тіла загиблих захисників. Дякую кожному, хто долучається до цих надскладних процесів, адже для рідних наших захисників дуже важливо гідно попрощатися з ними", - наголосив Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.

З кінця травня вдалося повернути додому тіла 827 захисників, які віддали своє життя за незалежність України.

Раніше повідомлялось, щодня Херсон потерпає від десятків ракетних обстрілів росіян.

загиблівійськові

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