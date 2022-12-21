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В Україну повернули трьох дітей, вивезених окупантами

21 грудня 2022, 13:19
В Україну повернули трьох дітей, вивезених окупантами
Фото: iacpublishinglabs.com
В Україну вдалося повернути ще трьох дітей, яких росіяни розлучили з батьками під час окупації Харківської області.

Під приводом "оздоровлення" їх вивезли до дитячого табору Мишка у місті Геленджик у серпні 2022 року.

Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, логістично повернення дітей відбулося за допомогою благодійної організації БФ Центр взаємодопомоги Врятуємо Україну.

Наразі дорога до росії проходить через треті країни, тому батькам дітей довелося пройти величезний і небезпечний шлях, подолати який самостійно майже неможливо.

Як зазначив Лубінець, зараз депортовано 13 613 дітей, кожну і кожного з яких ще належить повернути.

Раніше повідомлялось, що СБУ повідомила прізвища організаторів депортації українських дітей до рф.

війнадітидепортаціяокупанти

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