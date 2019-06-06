CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ10 малолітніх дітей, матір яких заарештували у Грузії за підозрою в торгівлі людьми, повернуть на батьківщину.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україну повернуть десятьох дітей, матір котрих заарештували в Грузії
Зараз організовують переліт дітей в Україну
Фото: з вільних джерел
"Грузинська сторона прийняла рішення повернути 10 малолітніх дітей до України після переговорів з делегацією України на чолі з уповноваженим президента Миколою Кулебою", - сказав директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев, повідомляє "Українська правда".
За словами Погорельцева, наразі консульська служба працює над організаційно-правовими формальностями із забезпечення перельоту дітей до України.
Нагадаємо, що 24 квітня в Грузії правоохоронці затримали громадянку України, яка разом з 10 дітьми потрапила на грузинську територію з Росії. Жінка затримана за звинуваченням у торгівлі неповнолітніми.
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06 06 2019 17:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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