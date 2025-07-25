В Україну повернуто рідкісний стародрук із підписом митрополита Шептицького

Служба зовнішньої розвідки повернула в Україну унікальну культурну цінність – стародрук "Требник" 1844 року з автографом митрополита Андрея Шептицького. Цей примірник вважали втраченим із часів Другої світової війни.

За даними служби, співробітники віднайшли й повернули рідкісний стародрук – молитовну книгу "Требник" 1844 року з маргіналією (автографом) митрополита Андрія Шептицького – видатного релігійного і громадського діяча ХХ століття, провідника УГКЦ.

"На одному з маргінесів книги збережено напис: "Предложено вь время каноничной визитаціи 1902 года, дня 10 мая месяца в селі Костенів". Підпис: Андрей Шептицький. Напис засвідчує, що книга використовувалася під час канонічної візитації в селі Костенів на Львівщині, яку очолював сам митрополит", – заявили в розвідці.

Богослужбову книгу виявили за кордоном у межах спеціальної операції українських розвідників. Стародрук уже передали до Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

"Згідно з переказами місцевої громади, книга зникла під час грабунку храму в роки Другої світової війни. Частина церковного архіву тоді була втрачена або розпорошена. Доля стародруку з особистим підписом митрополита довгий час залишалася невідомою", – наголосили в розвідці.

Цей "Требник", додали в СЗР, – не лише пам'ятка друкарського й богослужбового мистецтва, але й свідчення особистої присутності Шептицького в житті конкретної парафії.