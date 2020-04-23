В Україну повертаються лікарі, які боролись з коронавірусом в Італії
Після майже тритижневої роботи в італійських лікарнях українські лікарі, що допомагали боротись з коронавірусом, повертаються в Україну.
Про це повідомив посол України в Італії Євген Перелигін, пише "Європейська правда".
Українські лікарі працювали у містах Пезаро та Урбіно.
"Рятуючи італійських пацієнтів, українські медики набули від італійських колег важливий досвід боротьби з COVID-19, який віднині слугуватиме для лікування хворих на коронавірус у нашій державі", - написав посол на своїй сторінці у Facebook.
"Ми вдячні за проявлені братніми українськими лікарями до нас любов та милосердя, жест України вражає нас ще більше саме тому, що ваш народ у цей час торкнулась трагедія війни та страждань" - цитує посол слова колективного листа монахинь монастиря Святої Кьяри, який надійшов на адресу посольства.
За словами посла, найкращою оцінкою роботи медиків у місцевих лікарнях "стали щирі слова вдячності від простих місцевих мешканців, які на кожному кроці, від вулиць і до супермаркетів, їх впізнавали".
4 квітня 20 медиків систем МВС та МОЗ полетіли допомагати італійським лікарям у боротьбі з COVID-19.
Читайте також: У Харкові створили оригінальну маску для захисту лікарів
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Військові показали, як мобільні госпіталі в зоні ООС готові протидіяти Covid-19
- ВІДЕО Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 18 квітня
- ВІДЕО Село на Харківщині повністю закрили через спалах COVID-19
- Як дивитися новини про COVID - 19
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських