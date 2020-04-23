В Україну повертаються лікарі, які боролись з коронавірусом в Італії

4 квітня 20 медиків систем МВС та МОЗ полетіли допомагати італійським лікарям у боротьбі з COVID-19

"Ми вдячні за проявлені братніми українськими лікарями до нас любов та милосердя, жест України вражає нас ще більше саме тому, що ваш народ у цей час торкнулась трагедія війни та страждань" - цитує посол слова колективного листа монахинь монастиря Святої Кьяри, який надійшов на адресу посольства.

Після майже тритижневої роботи в італійських лікарнях українські лікарі, що допомагали боротись з коронавірусом, повертаються в Україну.

Про це повідомив посол України в Італії Євген Перелигін, пише "Європейська правда".

Українські лікарі працювали у містах Пезаро та Урбіно.