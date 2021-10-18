В Україну прибула друга партія безпекової допомоги від США

Станом на сьогодні здійснюється розвантаження другої партії товарів, які надійшли в межах даної угоди

В Україну прибула друга партія вантажу медичного майна та озброєння зі Сполучених Штатів Америки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив уповноважений командування Медичних сил ЗСУ з питань зовнішньоекономічної діяльності Олександр Матійчук у коментарі телеканалу "Дом".

"Станом на сьогодні здійснюється розвантаження другої партії товарів, які надійшли в межах даної угоди", - сказав Матійчук.

Перша партія допомоги із США прибула 10 жовтня. Вантажі прибули в рамках додаткової безпекової допомоги від США для Збройних сил України за результатами домовленостей, досягнутих під час візиту президента Володимира Зеленського до Штатів.

Окрім раніше погодженого обсягу у $250 млн, Україна отримує від американських партнерів медичне майно, озброєння, необхідні боєприпаси, високоточне озброєння та засоби радіолокаційного спостереження ще на $60 млн.

З 2014 року Україна отримала від США допомогу на загальну суму понад 2 млрд доларів.