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В Україну прибула друга партія безпекової допомоги від США

Станом на сьогодні здійснюється розвантаження другої партії товарів, які надійшли в межах даної угоди
В Україну прибула друга партія вантажу медичного майна та озброєння зі Сполучених Штатів Америки.
В Україну прибула друга партія безпекової допомоги від США Фото: Міністерство оборони України
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив уповноважений командування Медичних сил ЗСУ з питань зовнішньоекономічної діяльності Олександр Матійчук у коментарі телеканалу "Дом".
 
"Станом на сьогодні здійснюється розвантаження другої партії товарів, які надійшли в межах даної угоди", - сказав Матійчук.
 
Перша партія допомоги із США прибула 10 жовтня. Вантажі прибули в рамках додаткової безпекової допомоги від США для Збройних сил України за результатами домовленостей, досягнутих під час візиту президента Володимира Зеленського до Штатів.
 
Окрім раніше погодженого обсягу у $250 млн, Україна отримує від американських партнерів медичне майно, озброєння, необхідні боєприпаси, високоточне озброєння та засоби радіолокаційного спостереження ще на  $60 млн.
 
З 2014 року Україна отримала від США допомогу на загальну суму понад 2 млрд доларів.
 
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18 10 2021 15:26
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