ПОЛІТИКА НОВИНИВ Україну прибула друга партія вантажу медичного майна та озброєння зі Сполучених Штатів Америки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україну прибула друга партія безпекової допомоги від США
Станом на сьогодні здійснюється розвантаження другої партії товарів, які надійшли в межах даної угоди
Фото: Міністерство оборони України
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив уповноважений командування Медичних сил ЗСУ з питань зовнішньоекономічної діяльності Олександр Матійчук у коментарі телеканалу "Дом".
"Станом на сьогодні здійснюється розвантаження другої партії товарів, які надійшли в межах даної угоди", - сказав Матійчук.
Перша партія допомоги із США прибула 10 жовтня. Вантажі прибули в рамках додаткової безпекової допомоги від США для Збройних сил України за результатами домовленостей, досягнутих під час візиту президента Володимира Зеленського до Штатів.
Окрім раніше погодженого обсягу у $250 млн, Україна отримує від американських партнерів медичне майно, озброєння, необхідні боєприпаси, високоточне озброєння та засоби радіолокаційного спостереження ще на $60 млн.
З 2014 року Україна отримала від США допомогу на загальну суму понад 2 млрд доларів.
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