В Україну прибула ще одна німецька система Iris-T

Сьогодні Україна отримала від Німечини ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T.

Про це пише німецька газета Spiegel.

В Україну прибула ще одна система протиповітряної оборони IRIS-T і з нею Київ буде мати вже чотири таких системи середньої дальності і одну – малої дальності.

Німецькі системи ППО це нова розробка, яка довела свою високу ефективність під час прикриття від атак з повітря великих українських міст і критичної інфраструктури.