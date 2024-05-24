В Україну прибула ще одна німецька система Iris-T
24 травня 2024, 20:47
Фото: з вільного доступу
Сьогодні Україна отримала від Німечини ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T.
Про це пише німецька газета Spiegel.
В Україну прибула ще одна система протиповітряної оборони IRIS-T і з нею Київ буде мати вже чотири таких системи середньої дальності і одну – малої дальності.
Німецькі системи ППО це нова розробка, яка довела свою високу ефективність під час прикриття від атак з повітря великих українських міст і критичної інфраструктури.Всього 10 днів тому стало відомо, що Німеччина передасть Україні систему ППО IRIS-T вже цього місяця.