В Україну прибула третя партія військової допомоги від США

До України прибула третя заключна партія додаткової міжнародної безпекової допомоги на 60 млн доларів від уряду Сполучених Штатів Америки для потреб Збройних Сил України, що включає боєприпаси, протитанкове та високоточне озброєння, медичне майно тощо

До України прибула третя партія військової допомоги від уряду Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє Міністерство оборони України у Твітері.

"До України прибула третя заключна партія додаткової міжнародної безпекової допомоги на 60 млн доларів від уряду Сполучених Штатів Америки для потреб Збройних Сил України, що включає боєприпаси, протитанкове та високоточне озброєння, медичне майно тощо", - ідеться у повідомленні.

Як повідомляє сайт Міноборони, літак з вантажем у міжнародному аеропорту "Бориспіль" зустріли заступник міністра оборони України Олександр Носов, командувач Медичних сил Збройних Сил України бригадний генерал Тетяна Остащенко та начальник Головного управління логістики Генерального штабу ЗС України генерал-лейтенант Микола Шевцов.

"Міжнародна безпекова допомога на 60 млн доларів стала можливою завдяки домовленостям, досягнутим під час нещодавнього візиту Президента Володимира Зеленського до США. Вона надана додатково до раніше погодженого обсягу у 250 млн доларів", - підкреслили в Міноборони.

Носов висловив вдячність американській стороні за надані технічні засоби, що значно посилюють спроможності Збройних Сил України в питаннях оборони держави в умовах збройної агресії Російської Федерації.

"Сьогодні ми отримали черговий борт допомоги від США за результатами домовленостей президентів України і Сполучених Штатів Володимира Зеленського і Джо Байдена. Це є щира, відверта, швидка допомога для наших військових, які на передовій зможуть використовувати ці засоби медичного і бойового забезпечення", — зазначив Носов.

Полковник Бріттані Стюарт зі свого боку наголосила, що США непохитно підтримують Україну і стоять пліч-о-пліч у захисті її суверенітету й територіальної цілісності у боротьбі з російською агресією.

"Сполучені Штати Америки допомагають Україні в розбудові Збройних Сил, що включає матеріально-технічну допомогу і тренінги від тактичного до стратегічного рівня. Ми хочемо бачити Україну на шляху до НАТО, мирною та вільною країною", — додала аташе з питань армії та оборони Посольства США в Україні.

Своєю чергою генерал-лейтенант Шевцов звернув увагу, що дана військово-технічна допомога включає високотехнологічну і гостродефіцитну техніку й озброєння, а також необхідні на передовій боєприпаси. За його словами, засоби, що надійшли в попередніх вантажах уже підвищують наші спроможності контрбатарейної та протитанкової боротьби, а також розвідки.

"Сьогодні до нас прибула партія протитанкових ракетних комплексів "Джавелін" з боєприпасами. Також ми отримали боєприпаси до тієї зброї, яка у нас є під "калібри НАТО". Озброєння буде переміщене до баз і складів, обліковане і передане військовослужбовцям для використання, у тому числі для підрозділів Операції об’єднаних сил", — наголосив Шевцов, підкресливши, що це озброєння зближує нас з державами-членами НАТО.

Бригадний генерал Тетяна Остащенко додала, що вантаж зі США включає також засоби індивідуального захисту — аптечки медичні. Вона окремо підкреслила, що в Збройних Силах України військово-медична підготовка здійснюється відповідно до стандартів НАТО.

"Без сумніву, ці засоби індивідуального захисту будуть видані у визначені військові частини, де дозволять зберегти життя і здоров’я особового складу. Загалом, США вчергове підтвердили статус надійного і міцного партнера", — підсумувала Остащенко.

Як повідомлялося, 10 та 18 жовтня до України були доставлені попередні дві партії вантажу. Окрім раніше погодженого обсягу 250 млн доларів, Україна отримує від американських партнерів медичне майно, озброєння, необхідні боєприпаси, високоточне озброєння та засоби радіолокаційного спостереження ще на 60 млн доларів. Вантажі надходять декількома партіями.