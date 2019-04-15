В Україну прибули 35 бойових машин Hummer зі США

Бюджет допомоги Україні по лінії Пентагону збільшується з кожним фінансовим роком та до кінця 2019 слід очікувати на нові значимі поставки американської техніки для потреб ЗСУ

У порт Одеси прибула чергова партія американської військової допомоги – 35 бойових машин Hummer, які США направили згідно з контрактами, укладеними на основі коштів, виділених Україні в рамках бюджетних асигнувань Пентагону.

Серед 35 автомобілів – 20 броньованих та 15 медичних одиниць, призначених для потреб Збройний Сил України, повідомляє "Європейська правда", посилаючись на Посольство України у Сполучених Штатах.

Посольсвто нагадує, що автомобілі Hummer вже неодноразово передавалися Україні американською стороною та довели свою надійність на передовій в зоні проведення ООС.

Дипломати відзначають, що бюджет допомоги Україні по лінії Пентагону збільшується з кожним фінансовим роком та до кінця 2019 слід очікувати на нові значимі поставки американської техніки для потреб ЗСУ – обладнання артилерійської розвідки, засоби зв’язку, радіо-електронної боротьби, приборів нічного бачення, медичного обладнання та нової партії мобільної багатофункціональної техніки, а також летального озброєння оборонного характеру.

"Дякуємо нашим американським партнерам за послідовну підтримку та практичну допомогу, яка зберігає життя українських воїнів на передовій та посилює воєнні можливості України", - підкреслили в українському посольстві.

Нагадаємо, що контрбатарейний радар 1Л220УК успішно завершив польовий етап державних випробувань.