В ЗСУ випробували новий контрбатарейний радар, - ВІДЕО

Контрбатарейний радар 1Л220УК успішно завершив польовий етап державних випробувань.

Випробування, які проходили на одному з полігонів Збройних Сил України, дозволили підтвердити тактико-технічні характеристики 1Л220УК, який значно перевищує за ними контрбатарейні радари, що зараз знаходяться на озброєнні ЗСУ, повідомляє 8 квітня ДК "Укроборонпром".

Завдяки потужній радіолокаційній станції, яка працює у мікрохвильовому діапазоні, радар "бачить" снаряди, а потужна цифрова система "будує" траєкторії їх польотів.

Президент зазначив, що за допомогою цього радару українські захисники визначатимуть на відстані десятків кілометрів точне місцезнаходження ворожих гармат, мінометів, реактивних систем залпового вогню, а також ракетних комплексів протиповітряної оборони та тактичних ракет.

В "Укроборонпромі" відзначають, що після успішного завершення держвипробувань наразі запорізьке КП "НВК "Іскра" готове до серійного виробництва 1Л220УК для потреб ЗСУ.

Нагадаємо, що Харківський бронетанковий завод провів модернізацію танка Т-80БВ, який вже серійно постачається до танкових підрозділів Десантно-штурмових військ та Морської піхоти України.