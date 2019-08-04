В ЗСУ випробували новий контрбатарейний радар, - ВІДЕО
Випробування, які проходили на одному з полігонів Збройних Сил України, дозволили підтвердити тактико-технічні характеристики 1Л220УК, який значно перевищує за ними контрбатарейні радари, що зараз знаходяться на озброєнні ЗСУ, повідомляє 8 квітня ДК "Укроборонпром".
Завдяки потужній радіолокаційній станції, яка працює у мікрохвильовому діапазоні, радар "бачить" снаряди, а потужна цифрова система "будує" траєкторії їх польотів.
Президент зазначив, що за допомогою цього радару українські захисники визначатимуть на відстані десятків кілометрів точне місцезнаходження ворожих гармат, мінометів, реактивних систем залпового вогню, а також ракетних комплексів протиповітряної оборони та тактичних ракет.
В "Укроборонпромі" відзначають, що після успішного завершення держвипробувань наразі запорізьке КП "НВК "Іскра" готове до серійного виробництва 1Л220УК для потреб ЗСУ.
Нагадаємо, що Харківський бронетанковий завод провів модернізацію танка Т-80БВ, який вже серійно постачається до танкових підрозділів Десантно-штурмових військ та Морської піхоти України.
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