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В Україну прибув новий посол Чехії

01 листопада 2023, 19:09
В Україну прибув новий посол Чехії
Mfa.gov.ua
Новопризначений посол Чехії в Україні Радек Пех прибув до Києва і вручив в МЗС України копії вірчих грамот.

Про це йдеться на сайті МЗС України. 

"1 листопада заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс прийняв копії вірчих грамот у новопризначеного посла Чехії Радека Пеха", - пише сайт. 

Перебийніс високо оцінив активізацію політичного і секторального діалогу між Україною та Чехією, насамперед у контексті протидії російській збройній агресії, а також висловив вдячність за незмінну підтримку Чехією України на міжнародній арені. 

"Окрему увагу було приділено питанням європейської та євроатлантичної інтеграції України", - відзначили в МЗС.

Раніше в МЗС Чехії заявила, що переговори про вступ України до Європейського Союзу можуть розпочатись вже цієї осені.
 
ЧехіяУкраїнапосолРадек Пех

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