В Україну прибув новий посол Чехії

Новопризначений посол Чехії в Україні Радек Пех прибув до Києва і вручив в МЗС України копії вірчих грамот.

Про це йдеться на сайті МЗС України.

"1 листопада заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс прийняв копії вірчих грамот у новопризначеного посла Чехії Радека Пеха", - пише сайт.

Перебийніс високо оцінив активізацію політичного і секторального діалогу між Україною та Чехією, насамперед у контексті протидії російській збройній агресії, а також висловив вдячність за незмінну підтримку Чехією України на міжнародній арені.

"Окрему увагу було приділено питанням європейської та євроатлантичної інтеграції України", - відзначили в МЗС.