В Україну прибув новий посол Чехії
Про це йдеться на сайті МЗС України.
"1 листопада заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс прийняв копії вірчих грамот у новопризначеного посла Чехії Радека Пеха", - пише сайт.
Перебийніс високо оцінив активізацію політичного і секторального діалогу між Україною та Чехією, насамперед у контексті протидії російській збройній агресії, а також висловив вдячність за незмінну підтримку Чехією України на міжнародній арені.
"Окрему увагу було приділено питанням європейської та євроатлантичної інтеграції України", - відзначили в МЗС.