Переговори про вступ України до Європейського Союзу можуть розпочатись вже цієї осені – МЗС Чехії

Водночас Україна має підготуватися і адаптувати своє законодавство.

Чеська Республіка вважає, що переговори про вступ України до ЄС повинні бути розпочаті восени або на початку наступного року.

Про це під час засідання Ради ЄС у Києві сказав очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський, пише ČTK.

За його словами, ця зустріч була не просто символічною, а обговорювалися практичні рішення. Ліпавський додав, що Україні ще деякий час буде потрібна допомога ЄС.

"Якщо Україна буде в Європейському Союзі, то це буде чіткою гарантією безпеки, тому що ЄС - це також мирний проєкт. Однак, це правда, що Україна повинна змінитися, адаптувати своє законодавство до законодавства ЄС - це довгий шлях", - сказав міністр.

Ліпавський наголосив, Чехія відстоює позицію, що переговори про вступ до ЄС з Україною мають початися восени або на початку наступного року. Він зауважив, Європа зацікавлена в тому, щоб Україна змогла прийняти всі необхідні стандарти та адаптувати свою правову систему.

"Це технічний процес, під час якого буде оцінено, наскільки Україна готова. Буде зрозуміло, над чим їй ще треба попрацювати", - зазначив глава чеської дипломатії.

Ліпавський сказав, що ця зустріч була демонстрацією того, що в країні, яка зазнає жорстокої російської атаки, міністри обговорюють практичні рішення, які допоможуть забезпечити мир в Європі.