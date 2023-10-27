В Україну приїхав персонал польського оборонного холдингу

Спеціалісти з польського оборонного холдингу Polska Grupa Zbrojeniowa приїхали в Україну для ремонту пошкодженої військової техніки.

Про це інформує PAP.

"Роботи часто виконуються біля лінії фронту, або навіть в зоні досяжності дії російської великокаліберної артилерії", - пише сайт.

Для ремонту залучаються спеціалісти, які мають досвід експлуатації техніки, яку Польща передає Україні.

Фахіфці обслуговують САУ Krab, танки Leopard і транспортні засоби для перевезення боєприпасів на шасі вантажівки Jelcz.

Польська техніка, яка використовується на фронті, працює під найвищими експлуатаційними навантаженням, які значно перевищують кількість циклів, на яку вона розрахована.

"Гаубиці Krab вже перевищили свій ресурс у декілька разів. Ця техніка дуже ефективно виконує свої завдання. На жаль, це призводить до того, що наша техніка викликає сильний інтерес у протилежної сторони. Росіяни інтенсивно полюють за нею", - сказав один із польських фахівців.

На початку жовтня ЗСУ отримали перші танки Leopard 2, відремонтовані на польському механічному заводі "Бумар-Лабенди".