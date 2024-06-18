В Україну вдалося повернути 16-річного хлопця, якого вивезли до росії
Коли у місті стало небезпечно, жінка вивезла племінника до Воронезької області росії, попри обіцянку переїхати в інше місто України.
У росії без згоди Святослава тітка оформила йому російське громадянство та влаштувала до місцевої школи. Хлопець вчився, але сподівався повернутися на Батьківщину.
Старший брат Святослава шукав можливості повернути його до України. На фронті він отримав важке поранення, тому зараз пересувається на протезах. Однак чоловік хотів самостійно дбати про молодшого брата.
"Втілити мрію братів вдалось завдяки зусиллям Української мережі за права дитини, Міністерства закордонних справ України, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та дипломатів", — додають в Українській мережі за права дитини.
18 червня Святослав перетнув польсько-український кордон та нарешті зміг обійняти брата.
"Це був вкрай складний і небезпечний шлях, але кожне повернення вартує того, щоб почути слова: "Вітаю, ти вдома!" – розповіли в Українські мережі за права дитини.