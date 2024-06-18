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В Україну вдалося повернути 16-річного хлопця, якого вивезли до росії

18 червня 2024, 20:10
В Україну вдалося повернути 16-річного хлопця, якого вивезли до росії
Фото: Українська мережа за права дитини
Юнака примусово вивезла тітка і примусово оформила йому громадянство країни-агресорки.
Україні вдалося повернути ще одну незаконно вивезену до росії дитину. 16річного хлопця проти волі вивезла тітка і вже на території рф примусово оформила російське громадянство.
 
Про це повідомили в Українській мережі за права дитини.
 
"Українська мережа за права дитини сьогодні повернула в Україну з російської депортації 16-річного Святослава в межах проєкту "Шлях додому". Це складне повернення відбулося завдяки співпраці з Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, польськими дипломатами та консулом України у Любліні", — ідеться у повідомленні.
 
16-річний Святослав не має батьків, їх хлопцю заміняв старший брат. Від початку повномасштабної війни той долучився до війська, а підліток залишився жити з тіткою у нині тимчасово окупованому Лисичанську, що на Луганщині.

Коли у місті стало небезпечно, жінка вивезла племінника до Воронезької області росії, попри обіцянку переїхати в інше місто України.

У росії без згоди Святослава тітка оформила йому російське громадянство та влаштувала до місцевої школи. Хлопець вчився, але сподівався повернутися на Батьківщину.

Старший брат Святослава шукав можливості повернути його до України. На фронті він отримав важке поранення, тому зараз пересувається на протезах. Однак чоловік хотів самостійно дбати про молодшого брата.

"Втілити мрію братів вдалось завдяки зусиллям Української мережі за права дитини, Міністерства закордонних справ України, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та дипломатів", — додають в Українській мережі за права дитини.

18 червня Святослав перетнув польсько-український кордон та нарешті зміг обійняти брата.

"Це був вкрай складний і небезпечний шлях, але кожне повернення вартує того, щоб почути слова: "Вітаю, ти вдома!" – розповіли в Українські мережі за права дитини.

 

діти війниросія окупантивійна в Україні

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