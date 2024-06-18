В Україну вдалося повернути 16-річного хлопця, якого вивезли до росії

Юнака примусово вивезла тітка і примусово оформила йому громадянство країни-агресорки.

Україні вдалося повернути ще одну незаконно вивезену до росії дитину. 16річного хлопця проти волі вивезла тітка і вже на території рф примусово оформила російське громадянство.

Про це повідомили в Українській мережі за права дитини.

"Українська мережа за права дитини сьогодні повернула в Україну з російської депортації 16-річного Святослава в межах проєкту "Шлях додому". Це складне повернення відбулося завдяки співпраці з Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, польськими дипломатами та консулом України у Любліні", — ідеться у повідомленні.

16-річний Святослав не має батьків, їх хлопцю заміняв старший брат. Від початку повномасштабної війни той долучився до війська, а підліток залишився жити з тіткою у нині тимчасово окупованому Лисичанську, що на Луганщині.