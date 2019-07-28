В Україну ввезли нових автомобілів за півроку на 1,7 мільярда доларів
На другому місці - імпорт з Японії, який становив 245,863 млн доларів. Замикає трійку лідерів США з результатом 207,116 млн доларів, інформують у "ЦТС" з посиланням на дані Державної фіскальної служби..
Також в ДФС повідомили, що в січні-червні Україна експортувала легкових автомобілів на суму 4,995 млн доларів.
Найбільше українських автомобілів продано в Канаді, США та Уганді.
Імпорт легкових автомобілів в Україну в 2018 році становив 2,243 млрд доларів.
Нагадаємо, за 12 місяців ринок імпортних користованих автомобілів в Україні зріс удвічі - до 116,8 тис. одиниць. У той самий час продажі нових автомобілів склали лише 81,8 тис.
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