В Україну ввезли нових автомобілів за півроку на 1,7 мільярда доларів

Імпорт легкових автомобілів в Україні в січні-червні 2019 року становив 1,691 млрд доларів

За даними ДФС, найбільшу кількість легкових автомобілів ввезли в Україну з Німеччини - на суму 334,318 млн доларів.

На другому місці - імпорт з Японії, який становив 245,863 млн доларів. Замикає трійку лідерів США з результатом 207,116 млн доларів, інформують у "ЦТС" з посиланням на дані Державної фіскальної служби..

Також в ДФС повідомили, що в січні-червні Україна експортувала легкових автомобілів на суму 4,995 млн доларів.

Найбільше українських автомобілів продано в Канаді, США та Уганді.

Імпорт легкових автомобілів в Україну в 2018 році становив 2,243 млрд доларів.

Нагадаємо, за 12 місяців ринок імпортних користованих автомобілів в Україні зріс удвічі - до 116,8 тис. одиниць. У той самий час продажі нових автомобілів склали лише 81,8 тис.

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