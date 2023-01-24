Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

В Україну з візитом прибув президент Фінляндії

24 січня 2023, 16:08
В Україну з візитом прибув президент Фінляндії
Джерело: korrespondent.
Сьогодні, 24 січня, в Україну з робочим візитом прибув президент Фінляндії Саулі Нііністьо.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський у Telegram.

"Вітаю в Україні президента Фінляндії Саулі Нііністьо. Україна цінує підтримку Фінляндії та фінського народу. Дякую за цей візит!", - сказано у повідомленні голови української держави.

Як повідомляє фінська телерадіокомпанія Yle, з міркувань безпеки візит Нііністьо не афішувався заздалегідь. Ці зустрічі, як зазначається, становлять загрозу безпеці насамперед для президента України Володимира Зеленського, адміністрацію якого росія все ще намагається усунути від влади.

У другій половині дня Нііністьо зустрівся з Зеленським. Президенти обговорили військову допомогу Фінляндії та політичну підтримку України. За словами Нііністьо, питання надання Україні танків все ще залишається відкритим.

"Ми є єдиною країною поза НАТО, яка має "Леопардів". Ми також маємо довгий кордон з росією, і це потрібно враховувати", - заявив Нііністьо під час прес-конференції.

За словами Нііністьо, існують різні ролі у наданні допомоги Україні, і Фінляндія бере активну участь у цій допомозі. На сьогоднішній день Фінляндія надала Україні 600 мільйонів євро у вигляді військової допомоги.

Раніше повідомлялось, що Україна підписала меморандум про співпрацю з Фінляндією в галузі цифровізації.

Фінляндіязустрічзеленський

Останні матеріали

Хто виграє війну за Тайвань? Сі Цзіньпіню варто поцікавитися, наскільки достовірні повідомлення про доблесть армії путіна до нього доходять – Wall Street Journal
Політика
Хто виграє війну за Тайвань? Сі Цзіньпіню варто поцікавитися, наскільки достовірні повідомлення про доблесть армії путіна до нього доходять – Wall Street Journal
Переклад iPress – 24 січня 2023, 15:09
Останній
Політика
Останній "Рамштайн". Що має більше значення, а що менше – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 24 січня 2023, 11:45
Новий
Політика
Новий "залізний кулак" України має дати перевагу над росією. Але ставки зростають – The Economist
Переклад iPress – 24 січня 2023, 09:33
путін прагне винищити українців. Але західним елітам досі бракує розуміння геноциду як рушія війни рф проти України – Ніколя Тензер
Політика
путін прагне винищити українців. Але західним елітам досі бракує розуміння геноциду як рушія війни рф проти України – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 23 січня 2023, 12:38
Конфлікти у 2023 році за якими варто спостерігати. росія може поринути в громадянську війну
Політика
Конфлікти у 2023 році за якими варто спостерігати. росія може поринути в громадянську війну
Переклад iPress – 23 січня 2023, 09:44
путін має намір знищити Україну. Але ключ до знищення путіна – важкі танки і сприяння США – Washington Post
Політика
путін має намір знищити Україну. Але ключ до знищення путіна – важкі танки і сприяння США – Washington Post
20 січня 2023, 16:57
Шведи чи данці: хто
Шведи чи данці: хто "більше"? Порівняння САУ Archer та Caesar в українському контексті – Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2023, 13:44
На руках Заходу вже є кров українців. Будь-який результат, окрім перемоги Києва, зробить світ небезпечним для всіх – Еліот А. Коен
Політика
На руках Заходу вже є кров українців. Будь-який результат, окрім перемоги Києва, зробить світ небезпечним для всіх – Еліот А. Коен
Переклад iPress – 20 січня 2023, 11:27
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється