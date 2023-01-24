В Україну з візитом прибув президент Фінляндії

Сьогодні, 24 січня, в Україну з робочим візитом прибув президент Фінляндії Саулі Нііністьо.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський у Telegram.

"Вітаю в Україні президента Фінляндії Саулі Нііністьо. Україна цінує підтримку Фінляндії та фінського народу. Дякую за цей візит!", - сказано у повідомленні голови української держави.

Як повідомляє фінська телерадіокомпанія Yle, з міркувань безпеки візит Нііністьо не афішувався заздалегідь. Ці зустрічі, як зазначається, становлять загрозу безпеці насамперед для президента України Володимира Зеленського, адміністрацію якого росія все ще намагається усунути від влади.

У другій половині дня Нііністьо зустрівся з Зеленським. Президенти обговорили військову допомогу Фінляндії та політичну підтримку України. За словами Нііністьо, питання надання Україні танків все ще залишається відкритим.

"Ми є єдиною країною поза НАТО, яка має "Леопардів". Ми також маємо довгий кордон з росією, і це потрібно враховувати", - заявив Нііністьо під час прес-конференції.

За словами Нііністьо, існують різні ролі у наданні допомоги Україні, і Фінляндія бере активну участь у цій допомозі. На сьогоднішній день Фінляндія надала Україні 600 мільйонів євро у вигляді військової допомоги.

Раніше повідомлялось, що Україна підписала меморандум про співпрацю з Фінляндією в галузі цифровізації.