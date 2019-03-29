В Україну заборонили ввезення десятьох книг, які містять ознаки російської пропаганди
Відмови стосуються ТОВ "Форс Україна", ТОВ "Якабу трейд", ТОВ "Ельга-Україна", повідомляє "Громадське".
У регуляторі додали, що ознаки пропаганди виявлено у книгах московських видавництв ТОВ "Альпина Паблишер", ТОВ "Олімп-Бізнес", ТОВ "Манн, Іванов і Фербер". Зокрема, це книги з економіки та менеджменту, у яких рекламується діяльність російських компаній, до яких в Україні застосовано економічні санкції.
Крім того, Держкомтелерадіо не дозволив ввозити в Україну перекладену з англійської мови книгу Росса Геддеса "IPO и последующие размещения акций", у передмові до якої російський видавець поширює цитати з виступів російського президента Володимира Путіна.
Нагадаємо, що Державний комітет телебачення і радіомовлення України не видав дозвіл на ввезення з території держави-агресора 23 книг, в яких є ознаки пропаганди держави-агресора.
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