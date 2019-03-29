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В Україну заборонили ввезення десятьох книг, які містять ознаки російської пропаганди

Ознаки пропаганди виявлено у книгах московських видавництв ТОВ "Альпина Паблишер", ТОВ "Олімп-Бізнес", ТОВ "Манн, Іванов і Фербер"
Державний комітет телебачення і радіомовлення не дозволив ввезення в Україну ще 10 книг, які містять ознаки російської пропаганди.
В Україну заборонили ввезення десятьох книг, які містять ознаки російської пропаганди Фото: gettyimages.com

Відмови стосуються ТОВ "Форс Україна", ТОВ "Якабу трейд", ТОВ "Ельга-Україна", повідомляє "Громадське".

У регуляторі додали, що ознаки пропаганди виявлено у книгах московських видавництв ТОВ "Альпина Паблишер", ТОВ "Олімп-Бізнес", ТОВ "Манн, Іванов і Фербер". Зокрема, це книги з економіки та менеджменту, у яких рекламується діяльність російських компаній, до яких в Україні застосовано економічні санкції.

Крім того, Держкомтелерадіо не дозволив ввозити в Україну перекладену з англійської мови книгу Росса Геддеса "IPO и последующие размещения акций", у передмові до якої російський видавець поширює цитати з виступів російського президента Володимира Путіна.

Нагадаємо, що Державний комітет телебачення і радіомовлення України не видав дозвіл на ввезення з території держави-агресора 23 книг, в яких є ознаки пропаганди держави-агресора.

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29 03 2019 17:19
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