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ПОЛІТИКА

В України буде тільки одна спроба контрнаступу – президент Чехії

20 березня 2023, 11:06
В України буде тільки одна спроба контрнаступу – президент Чехії
Джерело: chas.news
За його словами, для нових великих операцій української армії на фронті в Заходу може не вистачити ресурсів

Президент Чехії Петр Павел вважає, що у найближчі кілька місяців найкращий час для України провести контрнаступ проти російських військ на окупованих територіях.

Про це він сказав в інтерв'ю польському виданню Rzeczpospolita.

"Багато країн, багато політиків очікують певного прогресу цього року. Я вважаю, що в України буде лише одна спроба розпочати великий контрнаступ. Тому, якщо вона вирішить розпочати великий контрнаступ і він провалиться, буде надзвичайно важко отримати кошти на наступний", - сказав Павел.

За його словами, контрнаступ має статися протягом кількох місяців і вікно можливостей відкрите цього року.

"Після наступної зими буде вкрай важко підтримувати нинішній рівень допомоги. Втома від війни - це не лише виснаження людських ресурсів і техніки, руйнування інфраструктури в Україні, але й втома в країнах, які надають допомогу", - додав чеський президент.

Павел наголосив, що Захід зараз повинен надати Україні будь-яку зброю, яка необхідна для досягнення цілей.

"Якщо мета - звільнити всю територію, давайте дамо їм все необхідне. Хоча, звичайно, є обмеження. Є обмеження і з боку України, тому що, наприклад, людські ресурси не безмежні. Західна допомога також має межі", - сказав він.

Павел нагадав, що наступного року в США відбудуться вибори і під час них суспільство і політики більше зосереджуються на внутрішніх питаннях.

"Навіть якщо в майбутній кампанії і буде важлива глобальна тема, то вона буде пов'язана не з Європою, а з американсько-китайськими відносинами. Інтерес Америки до України та рівень допомоги може знизитися наступного року. А коли американський інтерес зменшиться, багато європейських країн зроблять те ж саме", - вважає він.

Раніше повідомлялось, що Словаччина та Чехія готові брати участь у відбудові України після війни.

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