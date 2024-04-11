В Україні закінчилися ракети для систем ППО – Bild

В Україні закінчилися ракети для Patriot, Iris-T і більшості інших систем ППО – Bild

Про це написав оглядач Bild Юліан Рьопке.

"Як я вже казав кілька тижнів тому і мені майже ніхто не повірив: В Україні закінчилися ракети Patriot та Iris-T. Також вичерпано або знищено більшість інших запасів засобів протиповітряної оборони. І це при тому, що у нас на складах сотні систем і тисячі ракет. Немає слів. Лише злість", - йдеться в дописі.