В "Укренерго" спростували черговий фейк російської пропаганди

російські пропагандисти продовжують кампанію з розповсюдження фейків про нібито "відновлення експорту" української електроенергії. При цьому наша держава припинила експорт для стабілізації власної енергосистеми ще 11 жовтня.

Про це повідомляє "Укренерго".

Цього разу російські пропагандисти оприлюднюють публікації підробного листа нібито від керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького на українське міністерство енергетики.

"Автори фейку настільки поспішають, що звертаються від "ради директорів" Укренерго. Хоча в українського системного оператора є лише Наглядова Рада та Правління. "Рада директорів" є в російського оператора мереж, від яких Україна від'єдналась 24 лютого назавжди", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що це чергова невдала спроба рф переконати українців, що нібито у відключеннях світла винні енергетики, а не дев'ять масованих хвиль російських атак.

На ранок неділі, 18 грудня, триває процес відновлення роботи енергосистеми, проте обсяги споживання електроенергії збільшились у порівнянні з суботою, що вплинуло на показники дефіциту в систем.