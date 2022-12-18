В енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності – Укренерго

На ранок неділі, 18 грудня, триває процес відновлення роботи енергосистеми, проте обсяги споживання електроенергії збільшились у порівнянні з суботою, що вплинуло на показники дефіциту в систем.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

На дефіцит в енергосистемі вплинули як пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури під час 9 ракетного удару, так і сезонне зниження температури.

Крім того, атомні станції вийшли на планову потужність. Виняток – окупована Запорізька АЕС продовжує знаходитись в режимі зупинки блоків.

"Всім обленерго доведені ліміти споживання. При їх перевищенні можуть бути застосовані аварійні відключення", – зазначають в "Укренерго".

Щоб отримати інформацію щодо відключень по своєму регіону, необхідно стежити за повідомленням операторів системи розподілу (обленерго). Перелік обленерго можна знайти за посиланням http://bit.ly/3tGVpah.

Додається, що погодні умови (посилення морозів, сильний вітер) ускладнюють ремонтні роботи, які тривають по всій Україні в високовольтних та розподільчих мережах, і на електростанціях.

Раніше повідомлялось, що у Києві повністю відновили теплопостачання.