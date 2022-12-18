У Києві повністю відновили теплопостачання

Київ поступово відновляється після останньої ракетної атаки. Сьогодні у столиці повністю відновили роботу системи теплопостачання.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

"Всі джерела теплопостачання працюють в штатному режимі. Протягом дня комунальники працюватимуть по окремих будинках, де можуть виникати локальні проблеми з теплом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 16 грудня росія здійснила масовану атаку, випустивши понад 60 ракет. Через цю атаку на всій території України знову ввели аварійні відключення електропостачання.

У столиці були вибухи у Деснянському, Дніпровському та Голосіївському районах. Після цього там до кінця доби зупинилося метро на всіх гілках. Через пошкодження енергоінфраструктури в усіх районах столиці були перебої з водопостачанням.