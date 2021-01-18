Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

В Укрзалізниці хочуть запустити потяги швидкістю до 350 км/год

Єдиний шлях залучити необхідні фінансові інвестиції для проєкту - це концесія вокзалів
"Укрзалізниця" має проєкт руху потягів зі швидкістю до 350 км/год зі столиці до найбільших міст України, наразі його обговорюють та шукають інвесторів.
В Укрзалізниці хочуть запустити потяги швидкістю до 350 км/год Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

За словами голови правління "Укрзалізниці" Володимира Жмака, в УЗ є проєкт швидкісного сполучення за напрямками з Києва до Львову, Харкова та Одеси, який наразі знаходиться на етапі обговорення.  

"Для цього нам потрібні інвестиції, самі ми цей проєкт не подолаємо, тому потрібен інвестор, який зацікавлений у концесійному підході", – розповів Жмак. Він зазначив, що вже є зацікавлені учасники.

Жмак додав, що єдиний шлях залучити необхідні фінансові інвестиції для проєкту - це концесія, і перш за все йдеться про концесію вокзалів.

"Наразі ми говоримо про 7 вокзалів, можливо, ще приєднається Львів", – зауважив Володимир Жмак. Їх хочуть облаштувати "за європейським зразком":

"Для пасажирів і для Укрзалізниці на вокзалі потрібна колія, зала очікування і два офіси для продажу квитків. Все інше буде торговим центром. Ми хочемо зробити вокзали за європейським зразком, коли до 60% відвідувачів вокзалів не є пасажирами, а приходять туди, як у торговий центр", – резюмував Володимир Жмак.

Читайте також: За 10 місяців УЗ отримала лише 23% відшкодувань за перевезення пільговиків електричками

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 01 2021 15:42
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Українські стартапи, які вразили: рейтинг 2020

Українські стартапи, які вразили: рейтинг 2020

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.