В "Укрзалізниці" підтримують плани уряду розділити компанію на три частини
Також Кравцов заявив, що вчасно виконає доручення президента та розробить план реструктуризації компанії, повідомляє "Громадське".
"Доручення Володимира Зеленського виконаємо вчасно", - повідомив Кравцов.
За його словами, модель, яка передбачає розділення У"крзалізниці" на три частини - інфраструктурну, вантажну та пасажирську - затвердив ще попередній уряд.
"Головне в ній, що інфраструктура залишається в державному регулюванні, а пасажирські та вантажні перевезення здійснюються на ринкових умовах. Всі ці базові елементи є частиною Стратегії УЗ", - додав Кравцов.
Він також наголосив, що реалізувати реформу "Укрзалізниці" неможливо без державного фінансування пасажирських перевезень та сприяння у розв'язанні соціальних питань, які виникнуть у процесі реструктуризації компанії.
Нагадаємо, що проєкт з передачі вокзалів у концесію, тобто управління приватних інвесторів, розпочнеться наприкінці 2020 року.
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