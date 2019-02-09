В "Укрзалізниці" підтримують плани уряду розділити компанію на три частини

Голова "Укрзалізниці" Євген Кравцов повідомив, що підтримує плани уряду та Офісі президента щодо реформи компанії. Реформа, зокрема, передбачає розділення УЗ на 3 частини.

Також Кравцов заявив, що вчасно виконає доручення президента та розробить план реструктуризації компанії, повідомляє "Громадське".

"Доручення Володимира Зеленського виконаємо вчасно", - повідомив Кравцов.

За його словами, модель, яка передбачає розділення У"крзалізниці" на три частини - інфраструктурну, вантажну та пасажирську - затвердив ще попередній уряд.

"Головне в ній, що інфраструктура залишається в державному регулюванні, а пасажирські та вантажні перевезення здійснюються на ринкових умовах. Всі ці базові елементи є частиною Стратегії УЗ", - додав Кравцов.

Він також наголосив, що реалізувати реформу "Укрзалізниці" неможливо без державного фінансування пасажирських перевезень та сприяння у розв'язанні соціальних питань, які виникнуть у процесі реструктуризації компанії.

Нагадаємо, що проєкт з передачі вокзалів у концесію, тобто управління приватних інвесторів, розпочнеться наприкінці 2020 року.