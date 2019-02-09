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В "Укрзалізниці" підтримують плани уряду розділити компанію на три частини

"Доручення Володимира Зеленського виконаємо вчасно"
Голова "Укрзалізниці" Євген Кравцов повідомив, що підтримує плани уряду та Офісі президента щодо реформи компанії. Реформа, зокрема, передбачає розділення УЗ на 3 частини.
В "Укрзалізниці" підтримують плани уряду розділити компанію на три частини Євген Кравцов. Фото: uz.gov.ua

Також Кравцов заявив, що вчасно виконає доручення президента та розробить план реструктуризації компанії, повідомляє "Громадське".

"Доручення Володимира Зеленського виконаємо вчасно", - повідомив Кравцов.

За його словами, модель, яка передбачає розділення У"крзалізниці" на три частини - інфраструктурну, вантажну та пасажирську - затвердив ще попередній уряд.

"Головне в ній, що інфраструктура залишається в державному регулюванні, а пасажирські та вантажні перевезення здійснюються на ринкових умовах. Всі ці базові елементи є частиною Стратегії УЗ", - додав Кравцов.

Він також наголосив, що реалізувати реформу "Укрзалізниці" неможливо без державного фінансування пасажирських перевезень та сприяння у розв'язанні соціальних питань, які виникнуть у процесі реструктуризації компанії.

Нагадаємо, що проєкт з передачі вокзалів у концесію, тобто управління приватних інвесторів, розпочнеться наприкінці 2020 року.

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02 09 2019 19:33
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