"Укрзалізниця" почне передавати вокзали у приватну власність у 2020 році

"Якщо подивимося на досвід Європи, вокзали є одним із найпривабливіших активів для залучення приватного капіталу. Найпоширеніші механізми - це концесія або створення спільного підприємства"

Проєкт з передачі вокзалів у концесію, тобто управління приватних інвесторів, розпочнеться наприкінці 2020 року.

"Якщо подивимося на досвід Європи, вокзали є одним із найпривабливіших активів для залучення приватного капіталу. Найпоширеніші механізми - це концесія або створення спільного підприємства. Ми працюємо зі Світовим банком та IFC над цим питанням і маємо амбіцію здати перші вокзали у концесію вже наприкінці 2020 – на початку 2021 року", - повідомив Кравцов, інформує "Економічна правда".

За його словами, передача вокзалів у Концесію дозволить залучити додаткові інвестиції в інфраструктуру вокзалів та залізницю загалом. Крім цього, так "Укрзалізниця" зможе отримати партнерів, які допоможуть ефективніше керувати залізничною інфраструктурою.

"Тому ми з нетерпінням очікуємо якнайшвидшого ухвалення закону "Про концесію", який був проголосований у першому читанні ще у квітні 2018 року", - додав Кравцов.

Нагадаємо, що зарплата керівника "Укрзалізниці" Євгена Кравцова у 2018 році складала 570 588 гривень на місяць.