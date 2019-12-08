Глава "Укрзалізниці" каже, що у 2018 отримував більше півмільйона грн зарплати щомісяця

Так Кравцов скоригував інформацію, надану ЗМІ щодо розміру оплати праці керівника "Укрзалізниці", адже він задекларував за 2018 рік дохід у розмірі 9,7 млн грн

Зарплата керівника "Укрзалізниці" Євгена Кравцова у 2018 році складала 570 588 гривень на місяць.

"За 2018 рік я задекларував 9,7 мільйона гривень доходів. Але зарплата за п'ять місяців 2017 року мені була виплачена в 2018 році, тому що зі мною контракт був підписаний лише на початку 2018 року через бюрократичні процедури. Тому 9,7 мільйона гривень — це зарплата не за 12 місяців, а за 17 місяців", - повідомив Кравцов в інтерв’ю "УНІАН".

Відтак, його зарплата у 2017-2018 роках складала 570 588 гривень на місяць, в той час як раніше мова йшла про зарплату у розмірі 812 тисяч гривень на місяць.

За словами Кравцова, такий рівень оплати праці є набагато нижчим за ринкові зарплати в Україні на аналогічних посадах.

Нагадаємо, що найвищі зарплати серед керівників держкомпаній в Україні отримують голови Нафтогазу, Укрзалізниці та Енергоатому.