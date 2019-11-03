В "Укрзалізниці" повідомили про запуск нічного експресу "Київ - Маріуполь"
Зараз поїзд з Києва до Маріуполя перебуває в дорозі понад 17 годин.
"З урахуванням оптимального балансу між вантажними перевезеннями і пасажирськими - 2 години - це максимум, який зараз ми можемо зробити з наявною інфраструктурою", - повідомив голова правління УЗ Євген Кравцов у Facebook.
Поїзд курсуватиме через день. Вирушати зі столиці він буде о 19:03, прибуватиме до Маріуполя - о 09:47 Передбачені зупинки в Дніпрі о 01: 38-01:53, в Запоріжжі о 03:24-03:26, у Комиш-Зорі о 7:01 -07:03, в Волновасі о 08:18-08:38).
Відправлення з Маріуполя о 16:30, прибуття до Києва - о 07:14. Передбачені зупинки у Волновасі о 17:45-18:05, у Комиш-Зорі о 19:28-19:30, у Федорівці о 21:31-21:51, в Запоріжжі о 22:53-22:55, в Дніпрі о 00:26-00:41).
Всі вагони в ешелоні нового поїзда будуть модернізації: "після ремонту - як нові".
Зараз між Києвом і Маріуполем курсують два потяги: №84 і №104.
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