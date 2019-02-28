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Маріуполь отримає 29,5 млн € кредиту на реконструкцію освітлення та громадський транспорт

"Завдяки роботі Маріуполя з міжнародними фінансовими інститутами IFC та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) цього року планується придбати 64 автобусів та 72 тролейбуси"
Маріуполь ухвалив декілька кредитних угод на загальну суму 29,5 мільйона євро: їх витратять на розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури міста та зовнішнє освітлення.
Маріуполь отримає 29,5 млн € кредиту на реконструкцію освітлення та громадський транспорт Фото: bbc.co.uk

Європейський інвестиційний банк виділив Маріуполю 17 мільйонів євро на реконструкцію зовнішнього освітлення.

"На сесії міської ради 27 лютого депутати дали згоду на укладення кредитного договору між комунальним підприємством "Міськсвітло" та Європейським інвестиційним банком. Ці кошти в розмірі понад 17 мільйонів євро будуть спрямовані на реконструкцію мережі зовнішнього освітлення", - повідомляє "Громадське" з посиланням на "Укрінформ".

Крім того, 18 лютого Маріуполь підписав угоду з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) на суму 12,5 мільйона євро, які планують витратити на придбання 64 нових автобусів.

"Завдяки роботі Маріуполя з міжнародними фінансовими інститутами IFC та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) цього року планується придбати 64 автобусів та 72 тролейбуси. Також почнеться реконструкція депо, де буде обслуговуватися техніка", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що волонтери з Литви передали 61-му мобільному військовому госпіталю в Маріуполі реанімобільта 15 функціональних медичних ліжок.

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28 02 2019 20:59
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