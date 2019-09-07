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В "Укрзалізниці" виявили розкрадання на семи млн грн. Справу передали до ДБР

"Матеріали перевірки було передано до Державного бюро розслідувань, де відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України"
Під час внутрішнього аудиту, проведеного на "Укрзалізниці", виявили розкрадання та привласнення коштів колишнім керівником центру управління промисловістю на 7 мільйонів гривень. Матеріали перевірки передали до Державного бюро розслідувань.
В "Укрзалізниці" виявили розкрадання на семи млн грн. Справу передали до ДБР Фото: promin.cv.ua

"Перевіркою виявлено, що під час закупівлі пересувного дробарно-сортувального комплексу було безпідставно завищено його вартість більш ніж на 7 мільйонів гривень", - повідомляє "Громадське".

Крім цього, в "Укрзалізниці" виявили, що на підприємство поставили обладнання поганої якості на загальну суму 16 мільйонів гривень. Зокрема, відповідно до документів, обладнання мало бути українського виробництва, натомість по факту було поставлено дешевші китайські аналоги.

"Матеріали перевірки було передано до Державного бюро розслідувань, де відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживань службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою)", - додали в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України підтримав рішення наглядової ради АТ "Укрзалізниця" про припинення повноважень членів правління Сергія Михальчука та Олександра Бужора.

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09 07 2019 11:59
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