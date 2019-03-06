Кабмін підтримав звільнення двох членів правління "Укрзалізниці"

Уряд підтримав рішення про припинення повноважень Сергія Михальчука та Олександра Бужора

Кабінет Міністрів України підтримав рішення наглядової ради АТ "Укрзалізниця" про припинення повноважень членів правління Сергія Михальчука та Олександра Бужора.

Відповідну постанову №456 від 17 квітня 2019 року опубліковано в газеті "Урядовий кур'єр", повідомлє прес-служба УЗ.

Михальчук був членом правління УЗ з жовтня 2015 року, Бужор обіймав посаду з червня 2016 року. Крім них, членами правління на цей момент є Іренеуш Василевський, Желько Марчек, Ремігіуш Пашкевич і Марек Залесний.

На сайті мадіа-центру УЗ "Магістраль" зазначено, що наглядова рада доручила голові правління прискорити процес відбору кандидатур на посади членів правління.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський видав указ про звільнення начальника Головного слідчого управління Служби безпеки Григорія Остафійчука.

Додамо, Володимир Зеленський призначив першим заступником голови Служби безпеки України очільника партії "Слуга народу" Івана Баканова.