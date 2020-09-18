В уряді Британії вже не виключають повторного локдауну
Міністр охорони здоров’я Британії Метт Хенкок не став виключати повторного закриття країни через пандемію.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.
Британські науковці, які консультують уряд, запропонували двотижневий національний локдаун в жовтні, щоб спробувати впоратися зі зростаючим числом випадків захворювання коронавірусом.
Відповідаючи на запитання про це та можливість другого загальногаціонального карантину, Хенкок заявив: "Остання лінія оборони - це повномасштабні національні дії, і я не хочу цього бачити, але ми зробимо все необхідне, щоб убезпечити людей під час дуже важкої пандемії".
"Це не те, що ми коли-небудь виключимо, але це і не те, що ми хочемо бачити, це остання лінія оборони", - додав він.
Водночас, за його словами, країна повинна визнати всю серйозність проблеми.
"Вірус прискорюється. На жаль, зростає не тільки число випадків захворювання, але і число людей, що потрапляють в лікарню", - сказав міністр.
У четвер в північно-східній Англії були введені локалізовані обмеження, що означає, що більше 10 мільйонів людей у Британії зараз знаходяться в тій чи іншій формі місцевої ізоляції.
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