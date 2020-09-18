У низці країн Європи впровадять нові обмеження через погіршення ситуації з COVID-19

Очікується, що заходи оголосять у Франції, Іспанії, Великій Британії та Нідерланда

Кількість випадків, які щодня виявляються, в Європі коливається між 40 тис. і 50 тис., тоді як попередній пік - 43 тис. випадків - було зафіксовано 1 квітня

У кількох країнах Європи готуються до впровадження нових обмежувальних заходів через поширення коронавірусу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, очікується, що про такі заходи оголосять у Франції, Іспанії, Великій Британії та Нідерландах.

У Франції планується посилення обмежень у деяких великих містах, зокрема в Ліоні та Ніцці. Раніше цього тижня в Бордо й Марселі заборонили масові збори.

Мінохорони здоров'я Іспанії, у свою чергу, розглядає можливість впровадження режиму самоізоляції в Мадриді та його передмістях, де спостерігається найскладніша ситуація з поширенням COVID-19.

На північному сході Англії, зокрема в Ньюкаслі, з п'ятниці впроваджують обмеження на роботу ресторанів, барів і розважальних центрів. Британський уряд цього тижня вже також заборонив збиратися групами більше шести осіб на всій території Англії.

Напередодні глава європейського департаменту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ганс Клюге заявив, що нинішні масштаби коронавірусу в Європі не можуть не викликати занепокоєння.

У ВООЗ заявили, що не мають наміру змінювати рекомендації щодо 14-денного карантину для всіх, хто міг заразитися коронавірусом. Водночас Клюге зазначив, що, хоча сама концепція карантину має зберігатися, її необхідно "безперервно адаптувати".

Кількість випадків, які щодня виявляються, в Європі коливається між 40 тис. і 50 тис., тоді як попередній пік - 43 тис. випадків - було зафіксовано 1 квітня. Водночас у багатьох країнах серйозно зросли масштаби тестування.

За даними порталу Worldometers, за час пандемії в Європі виявлено 4,2 млн випадків коронавірусу.

Нагадаємо, що станом на ранок 18 вересня у світі від коронавірусу померли 950 555 людей. Всього коронавірусом заразилися понад 30,3 млн людей.