ЗДОРОВ'Я НОВИНИСтаном на ранок 18 вересня у світі від коронавірусу померли 950 555 людей. Всього коронавірусом заразилися понад 30,3 млн людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У світі вже більше 950 тисяч смертей від коронавірусу
Найвища смертність від коронавірусу в США
Слебке місце коронавірусу / Unsplash
Про це свідчать дані Worldometers, передає РБК - Україна.
Крім того, понад 22 млн людей вже здолали хворобу. Ще 7,3 млн випадків залишаються активними.
Найбільше заражених коронавірусом в США. Там хвороба дісталася до 6,8 млн людей. На другому місці Індія з понад 5,2 млн заражених. В трійці "лідерів" також впевнено тримається Бразилія, де заразилися понад 4,4 млн жителів країни.
Найвища смертність від коронавірусу в США (202 тисяч) та Бразилії (135 тисяч).
Нагадаємо, що 18 вересня в Україні 169 472 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 468 летальних, 75 486 пацієнтів одужало.
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