У світі вже більше 950 тисяч смертей від коронавірусу

Найвища смертність від коронавірусу в США

Станом на ранок 18 вересня у світі від коронавірусу померли 950 555 людей. Всього коронавірусом заразилися понад 30,3 млн людей.

Про це свідчать дані Worldometers, передає РБК - Україна.

Крім того, понад 22 млн людей вже здолали хворобу. Ще 7,3 млн випадків залишаються активними.

Найбільше заражених коронавірусом в США. Там хвороба дісталася до 6,8 млн людей. На другому місці Індія з понад 5,2 млн заражених. В трійці "лідерів" також впевнено тримається Бразилія, де заразилися понад 4,4 млн жителів країни.

Найвища смертність від коронавірусу в США (202 тисяч) та Бразилії (135 тисяч).