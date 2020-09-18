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У світі вже більше 950 тисяч смертей від коронавірусу

Найвища смертність від коронавірусу в США
Станом на ранок 18 вересня у світі від коронавірусу померли 950 555 людей. Всього коронавірусом заразилися понад 30,3 млн людей.
У світі вже більше 950 тисяч смертей від коронавірусу Слебке місце коронавірусу / Unsplash

Про це свідчать дані Worldometers, передає РБК - Україна.

Крім того, понад 22 млн людей вже здолали хворобу. Ще 7,3 млн випадків залишаються активними.

Найбільше заражених коронавірусом в США. Там хвороба дісталася до 6,8 млн людей. На другому місці Індія з понад 5,2 млн заражених. В трійці "лідерів" також впевнено тримається Бразилія, де заразилися понад 4,4 млн жителів країни.

Найвища смертність від коронавірусу в США (202 тисяч) та Бразилії (135 тисяч).

Нагадаємо, що 18 вересня в Україні 169 472 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 468 летальних, 75 486 пацієнтів одужало.

 

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18 09 2020 10:20
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