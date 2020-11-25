В уряді дозволили за певних умов отримувати "пакунок малюка" грошима
Як повідомляє "Громадське", відповідну постанову з одноденним допрацюванням ухвалили на засіданні уряду 25 листопада. Її ухвалили для виконання положень закону про "бебі-бокси".
Згідно з постановою, батьки отримують "пакунок малюка" в пологовому будинку, у разі відсутності пакунка - в управлінні соціального захисту населення за місцем проживання отримувача.
Так, батьки дітей, які народилися з 24 жовтня 2020 року до 1 липня 2021 року, мають отримати пакунок упродовж 30 днів із моменту народження дитини. У разі, якщо батьки виявлять пошкодження або якщо пакунків не вистачить, держава запропонує замість натуральної допомоги грошову.
Нагадаємо, що раніше йшла мова про те, що в Україні можуть не монетизувати "пакет малюка": ВР прийняла закон за основу
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