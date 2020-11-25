В уряді дозволили за певних умов отримувати "пакунок малюка" грошима

Якщо батьки виявлять пошкодження або якщо пакунків не вистачить, держава запропонує замість натуральної допомоги грошову

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, за якою батьки деяких новонароджених дітей зможуть отримати грошову допомогу замість натуральної форми "пакунку малюка".

Як повідомляє "Громадське", відповідну постанову з одноденним допрацюванням ухвалили на засіданні уряду 25 листопада. Її ухвалили для виконання положень закону про "бебі-бокси".

Згідно з постановою, батьки отримують "пакунок малюка" в пологовому будинку, у разі відсутності пакунка - в управлінні соціального захисту населення за місцем проживання отримувача.

Так, батьки дітей, які народилися з 24 жовтня 2020 року до 1 липня 2021 року, мають отримати пакунок упродовж 30 днів із моменту народження дитини. У разі, якщо батьки виявлять пошкодження або якщо пакунків не вистачить, держава запропонує замість натуральної допомоги грошову.

Нагадаємо, що раніше йшла мова про те, що в Україні можуть не монетизувати "пакет малюка": ВР прийняла закон за основу