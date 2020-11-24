В уряді готують правову базу для відстеження хворих на COVID-19
Про це заявив очільник МОЗ Максим Степанов в етері "Свободи слова" на ICTV.
Він зазначив, що для того, аби запрацював додаток із відстеження, необхідно підготувати серйозну правову базу.
"Ми будемо готувати ці зміни та обговорювати з вами, коли буде сформована концепція відстеження хворих на COVID-19. Але я хочу підкреслити, що це працювало виключно в азійських країнах, але з точки зору епідеміології, це правильно", - заявив Степанов.
Ще трохи диджиталізації
Як обіцяв віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, в Україні запрацюють нові сервіси для протидії поширенню коронавірусу, зокрема чатбот для координації госпіталізацій, графіки вільних місць у лікарнях та електронні направлення на ПЛР-тестування.
Так, в уряді працюють над цифровізацією збору інформації про факти й підозри випадків інфекційних захворювань. Це дозволить швидше планувати розширення лікарень, забезпечення персоналом та закупівлі ліків, кажуть у Кабміні.
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