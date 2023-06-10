В Уряді назвали суму збитків від підриву Каховської ГЕС

Профільний міністр також розповів про наслідки для довкілля.

Орієнтовно сума збитків від підриву росіянами Каховської ГЕС становить 55 млрд гривень.

Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

За його словами, таку суму назвав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Стрілець також зазначив, що станом на ранок, 10 червня, з Каховського водосховища витекло 62% води, зібраної там. Це 12,24 куб. км води.

"Рівень води у водосховищі вже 10,55 м. Продовжує знижуватися. Ситуація у нацпарках критична. Під загрозою зникнення 30% природно-заповідного фонду Херсонщини. Вода з Каховського водосховища зрівняла з водним дзеркалом нацпарк «Нижньодніпровський", – додав Стрілець.

За його словами, акваторія національного парку "Великий луг" вже обміліла на 4,2 метра, акваторія "Кам’янської Січі" – на 6 метрів. Обміління продовжується.

"Окупованим росіянами Олешківським піскам загрожує підняття ґрунтових вод. Через підрив дамби Каховської ГЕС нині вже підтоплено близько 1200 гектарів території Кінбурнського півострова", – заявив міністр.

Він запевнив, що екологічні інспектори, працівники нацпарків, водники та лісівники на місці екологічного лиха продовжують фіксувати докази злочинів окупантів.

Нагадаємо, станом на 12:00 10 червня внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС на Херсонщині підтоплено 47 населених пунктів, із них: 33 (3815 будинків) – на підконтрольній Україні території, 14 – на тимчасово окупованій. Вже вдалося евакуювати 2620 осіб, з яких 160 дітей. Загинуло чотири людини. Травмовано внаслідок обстрілу під час евакуаційних заходів – 11 людей. Крім того, 27 мирних жителів вважаються зниклими безвісти.

У Миколаївській області внаслідок підриву ГЕС підтоплено 31 населений пункт. Евакуювали 936 осіб, серед яких 167 дітей. Один мирний житель області загинув.