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ПОЛІТИКА

росія намагалася приховати та зменшити реальну кількість людських жертв внаслідок вибуху на Каховській ГЕС – розслідування

28 грудня 2023, 13:06
росія намагалася приховати та зменшити реальну кількість людських жертв внаслідок вибуху на Каховській ГЕС – розслідування
Фото: УНН
Розслідування AP показало, що кількість загиблих становить щонайменше сотні в одних лише окупованих Олешках Херсонської області.

Під час повені після підриву загарбниками Каховської ГЕС на окупованій росією території загинули щонайменше сотні людей. Підконтрольна країні-агресору окупаційна влада значно й навмисно занижувала кількість жертв.

Про це повідомляє  Associated Press.

Варто зазначити, сама ж росія заявляла, що на підконтрольній їй території після підриву дамби Каховської ГЕС потонули 59 людей.

Розслідування AP показало, що кількість загиблих становить щонайменше сотні в одних лише окупованих Олешках Херсонської області. На той час місто було одним із найбільш густонаселених у постраждалих від повені районах із близько 16 тисячами жителів.

Журналісти зазначають, що точна кількість загиблих в Олешках і загалом у регіоні може ніколи не стати відомою, навіть коли українські війська повернуть територію і зможуть провести розслідування на місці.

Агентство наголошує, що російська влада взяла під контроль видачу свідоцтв про смерть, негайно вилучаючи тіла людей, щодо яких не було заяви від родичів, і не дозволяла місцевим медичним працівникам і волонтерам мати справу з померлими, погрожуючи їм, коли вони ігнорували накази.

Для розслідування AP поспілкувалося, зокрема, з трьома медичними працівниками, які вели облік загиблих в Олешках та однією волонтеркою, яка ховала тіла і сказала, що пізніше їй погрожувала російська поліція. А також з двома українськими інформаторами, які передавали розвіддані з цього району українській стороні.

Російська ж влада не відповіла на прохання журналістів про коментар.

Нагадаємо, російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС у Херсонській області 6 червня. Після цього частина територій Херсонській, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей була затоплена.

Руйнування греблі Каховської ГЕС завдало Україні збитків на суму майже $14 мільярдів.

Каховська ГЕСрф тероризм

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