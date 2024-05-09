Сі Цзіньпін в Угорщині обговорить Україну та інфраструктурні проєкти – Reuters

Лідер Китаю завершує турне Європою візитом до Будапешта.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін у четвер, 9 травня, зустрінеться з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, на порядку денному — війна рф проти України й інфраструктурні проєкти. Це третя "зупинка" Сі в межах першого турне Європою за останні п'ять років.

Про це повідомляє Reuters.

Сі, який прибув до Будапешта в середу, 8 травня, ввечері, може розраховувати на теплий прийом у країні, яка є важливим партнером Пекіна в торгівлі та інвестиціях, на відміну від інших держав ЄС, які обмірковують зменшення залежності від другої за величиною економіки світу.

Сі "розвинув глибоку дружбу" з угорськими політиками, а Угорщина була ключовою країною в центрально-східноєвропейському регіоні для китайських інвестицій.

Очікується, що Угорщина та Китай, які відзначають 75-ту річницю встановлення дипломатичних відносин, підпишуть від 16 до 18 нових угод про співпрацю, однією з яких може стати масштабний інфраструктурний проєкт у межах величезної китайської ініціативи "Один пояс, один шлях".

Як і Сербія, Угорщина підтримує китайську ініціативу "Один пояс, один шлях" - амбітний проєкт, започаткований Сі, десять років тому в надії побудувати глобальну інфраструктуру та енергетичні мережі, що з'єднають Азію з Африкою та Європою.

Україна також буде в центрі уваги під час переговорів у Будапешті, заявляв на початку тижня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

Орбан, як відомо, є затятим критиком санкцій ЄС проти рф та, попри війну росії проти України, підтримує тісні економічні зв'язки з москвою. Пекін також значно зблизився з рф після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Китай, попри заяви про “нейтральність”, не засудив москву за війну, ставши дипломатичною та економічною опорою для рф.

Відносини Китаю та Угорщини виходять за межі торгівлі та інвестицій, оскільки в лютому Пекін запропонував Будапешту співпрацю з питань громадської безпеки та правоохоронної діяльності.

Орбан почав працювати над зближенням своєї країни з Пекіном одразу після приходу до влади в 2010 році. Теплі політичні відносини перетворилися на інвестиції приблизно через десять років, коли китайські виробники акумуляторів та електромобілів почали розміщувати виробництво в Угорщині.

Лідер Китаю прибув до Будапешта після відвідин Франції та Сербії. У Парижі французький президент Еммануель Макрон і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликали Сі забезпечити більш збалансовану торгівлю з Європою і використати свій вплив на росію для припинення війни проти України.