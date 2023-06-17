Матеріали:
Теми:

Причиною вибуху ГЕС, швидше за все, став підрив під водою – The New York Times

17 червня 2023, 15:53
Причиною вибуху ГЕС, швидше за все, став підрив під водою – The New York Times
Видання з посиланням на експертів та після власного розслідування заявляє, що підрив підводного проходу до машинної зали є найімовірнішою причиною катастрофи на Каховській ГЕС.

Про це пише The New York Times

Інженери з України і США в коментарі виданню запевняють, що глибоко всередині дамби була "ахіллесова п’ята".

За їх словами, дамбу збудували за радянських часів, тому москва мала кожну сторінку інженерних креслень і знала, де знаходяться вразливі місця.

The New York Times розглянув численні докази:від оригінальних інженерних планів до інтерв’ю з інженерами, які вивчають руйнування дамб і всі підтверджують, що обвал дамби не був випадковим. Руйнування бетонного фундаменту навряд чи відбулося саме по собі.

Двоє американських інженерів вважають, враховуючи супутникові та сейсмічні дані про вибухи в цьому районі, найімовірнішою причиною обвалення став заряд вибухівки, розміщений у коридорі для обслуговування чи тунелі, який проходить крізь бетонне серце конструкції.

Український інженер Ігор Стрілець бував на Каховській ГЕС, він теж вважає головним поясненням руйнування бетонної основи греблі вибух у тунелі. 

"Вибух знищив частину основи, після чого під тиском води зруйнувалися інші частини греблі, розташовані в районі місця вибуху", - сказав Стрілець.

Американський професор наголошує, що секцію дамби не потрібно подрібнювати, достатньо лише підірвати настільки, щоб її зруйнувала вода і йому "важко зрозуміти, як щось інше, крім внутрішнього вибуху в проході, може пояснити пошкодження".

"Якщо ваша мета – знищити саму дамбу, знадобиться потужний вибух. Прохід є ідеальним місцем для розміщення цього вибухового заряду", – заявив інженер-геотехнік Майкл Вест, директор компанії Wiss, Janney, Elstner.

Днями міжнародні експерти оприлюднили перші висновки щодо руйнування Каховської ГЕС.
ГЕСКаховська ГЕСпідрив

Останні матеріали

Чому ЗСУ наступають без стратегії? Винні і союзники, і українська влада – Том Купер
Політика
Чому ЗСУ наступають без стратегії? Винні і союзники, і українська влада – Том Купер
Переклад iPress – 17 червня 2023, 14:37
Просто і дешево. В умовах радіоелектронної війни в Україні кількість малих безпілотників переходить у якість – Breaking Defense
Технології
Просто і дешево. В умовах радіоелектронної війни в Україні кількість малих безпілотників переходить у якість – Breaking Defense
Переклад iPress – 16 червня 2023, 16:01
Масове знищення зсрф – це
Політика
Масове знищення зсрф – це "добре". Але у довгостроковій перспективі, бо почалася важка війна на виснаження – Том Купер
Переклад iPress – 16 червня 2023, 12:04
Розпочався контрнаступ України. Чи вирвуться
Cуспільство
Розпочався контрнаступ України. Чи вирвуться "леопарди" на волю? – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 16 червня 2023, 08:45
Широким фронтом. ЗСУ мають відвоювати територію та переконати путіна, що він програв – Мік Раян
Cуспільство
Широким фронтом. ЗСУ мають відвоювати територію та переконати путіна, що він програв – Мік Раян
Переклад iPress – 15 червня 2023, 11:39
Корупційний післяшок. Україна може виграти війну, але втратити мир – Едвард Лукас
Бізнес & Фінанси
Корупційний післяшок. Україна може виграти війну, але втратити мир – Едвард Лукас
Переклад iPress – 15 червня 2023, 08:53
Що робитиме тепер Гєрасімов? Наступний крок росії в Україні – Мік Раян
Політика
Що робитиме тепер Гєрасімов? Наступний крок росії в Україні – Мік Раян
Переклад iPress – 14 червня 2023, 14:53
Як ЗСУ звільнили Левадне. Окрім брехні та фейків основною російською зброєю наразі є міни – Том Купер
Технології
Як ЗСУ звільнили Левадне. Окрім брехні та фейків основною російською зброєю наразі є міни – Том Купер
Переклад iPress – 14 червня 2023, 12:49
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється