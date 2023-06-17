Причиною вибуху ГЕС, швидше за все, став підрив під водою – The New York Times
Про це пише The New York Times
Інженери з України і США в коментарі виданню запевняють, що глибоко всередині дамби була "ахіллесова п’ята".
За їх словами, дамбу збудували за радянських часів, тому москва мала кожну сторінку інженерних креслень і знала, де знаходяться вразливі місця.
The New York Times розглянув численні докази:від оригінальних інженерних планів до інтерв’ю з інженерами, які вивчають руйнування дамб і всі підтверджують, що обвал дамби не був випадковим. Руйнування бетонного фундаменту навряд чи відбулося саме по собі.
Двоє американських інженерів вважають, враховуючи супутникові та сейсмічні дані про вибухи в цьому районі, найімовірнішою причиною обвалення став заряд вибухівки, розміщений у коридорі для обслуговування чи тунелі, який проходить крізь бетонне серце конструкції.
Український інженер Ігор Стрілець бував на Каховській ГЕС, він теж вважає головним поясненням руйнування бетонної основи греблі вибух у тунелі.
"Вибух знищив частину основи, після чого під тиском води зруйнувалися інші частини греблі, розташовані в районі місця вибуху", - сказав Стрілець.
Американський професор наголошує, що секцію дамби не потрібно подрібнювати, достатньо лише підірвати настільки, щоб її зруйнувала вода і йому "важко зрозуміти, як щось інше, крім внутрішнього вибуху в проході, може пояснити пошкодження".
"Якщо ваша мета – знищити саму дамбу, знадобиться потужний вибух. Прохід є ідеальним місцем для розміщення цього вибухового заряду", – заявив інженер-геотехнік Майкл Вест, директор компанії Wiss, Janney, Elstner.Днями міжнародні експерти оприлюднили перші висновки щодо руйнування Каховської ГЕС.