Міжнародні експерти оприлюднили перші висновки щодо руйнування Каховської ГЕС

Греблю Каховської гідроелектростанції, яка перебувала під контролем росії після вторгнення 24 лютого, було прорвано вранці 6 червня

Група міжнародних експертів, які займаються розслідуванням руйнуванням Каховської ГЕС, вважають "дуже ймовірним", що гребля ГЕС була зруйнована вибухівкою, яку заклали росіяни.

Про це йдеться у попередніх висновках, оприлюднених у п’ятницю, інформує Reuters.

Україна розслідує вибух як воєнний злочин, який призвів до руйнування навколишнього середовища та екоциду.

Експерти міжнародної організації з прав людини Global Rights Compliance, яка реалізує зусилля Заходу щодо притягнення до відповідальності за злочини в Україні, відвідали Херсонську область 10-11 червня разом із Генеральним прокурором України та командою Міжнародного кримінального суду.

"Докази та аналіз наявної інформації, включаючи сейсмічні датчики та обговорення з провідними експертами з руйнування, вказують на те, що існує висока ймовірність, що руйнування було спричинене заздалегідь встановленими вибуховими речовинами, розташованими в критичних точках у структурі греблі", — йдеться у попередніх висновках експертів.

Старший юрист Global Rights Compliance Юсуф Сайєд Хан заявив, що ймовірність того, що греблю підірвала росія за допомогою заздалегідь встановленої вибухівки, становить 80% і більше.

"Висновок ґрунтується не лише на показниках сейсмічних датчиків і інформації одного з провідних постачальників розвідувальних даних, але й на моделях інших подібних атак, які ми задокументували", — сказав він в інтерв’ю.

За словами Хана, висновок включав попередні атаки на критично важливу інфраструктуру.

Вони відкинули теорію про те, що катастрофічний прорив греблі міг бути спричинений лише безгосподарністю.

"Руйнування Каховської ГЕС та вплив на прилеглу територію створили умови, які, на думку слідства, можуть вказувати на злочин, пов’язаний з голодом, оскільки цільовим ударом є "об’єкт, необхідний для виживання цивільного населення", – сказав Хан.

Напад може бути частиною злочину проти людяності, але група ще не прийняла таке рішення.

Навмисний напад на греблю може вказувати на воєнний злочин згідно з міжнародним гуманітарним правом, оскільки він був направлений проти цивільних та не мав військової цілі, заявила британський адвокат Катріона Мердок, яка керувала розслідуванням мобільної групи правосуддя.