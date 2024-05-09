Сербія проміняла росію на Китай, коли йдеться про її головного партнера, щоб торгуватися із Заходом – Politico

Белград частіше "розігрує китайську карту", оскільки вона вважається менш провокаційною, ніж російська.

Приїзд китайського лідера Сі Цзіньпіна до Белграда в рамках європейського турне викликав безпрецедентний ентузіазм у Сербії – країні, яку часто вважають одним з найвідданіших союзників Китаю в Європі.

Про це пише Politico.

"Я сказав йому, що як лідера великої держави його зустрічатимуть з повагою в усьому світі, але такої шани і любові, яку він зустріне в нашій Сербії, він не знайде більше ніде", – сказав президент Александар Вучич після церемонії зустрічі.

Сербія виділяється як країна, яка першою прийняла китайські інвестиції в Європу – масштабні інфраструктурні проекти, як будівництво автомагістралей, металургійного заводу і гірничодобувного басейну. Однак це розширення дорого коштувало Сербії, яка накопичила борговий тягар у розмірі близько 3,7 мільярда євро через поширену практику об'єднання китайських інвестицій у кредитні схеми.

Сербія також є єдиною європейською країною, яка придбала китайські системи протиповітряної оборони HQ-22 "Hong Qi", що викликає подив через складність їх інтеграції в європейські системи озброєнь.

Приїзд Сі був зустрінутий суворими заходами безпеки, які фактично зупинили сербську столицю: понад 6 500 поліцейських були розміщені в ключових точках уздовж маршруту візиту, надаючи китайському правителю величі, що відповідає його меті посилити значення країни на Заході.

Сербія, відома своїми тісними зв'язками з росією і частою критикою політики Брюсселя, виявляється корисним інструментом у цьому прагненні, незважаючи на свій скромний розмір і економічний вплив.

"Цей візит показує, що Сербія проміняла росію на Китай, коли мова йде про її головного партнера, щоб торгуватися із Заходом. Повномасштабне вторгнення в Україну поставило сербсько-російські відносини під пильний контроль, тому уряд бачить вигоду в тому, щоб частіше розігрувати китайську карту, оскільки вона вважається менш провокаційною", – сказав Вук Вуксанович, експерт з китайсько-сербських відносин і старший науковий співробітник Белградського центру політики безпеки.

За його словами, Балкани, і Сербія зокрема, стали ще більш цікавими для Китаю зараз, коли одна гілка ініціативи "Один пояс, один шлях" через росію і білорусь була фактично відрізана повномасштабним вторгненням в Україну.

Нагадаємо, 8 травня китайський лідер прибув до Сербії. Дата його візиту збіглося з 25-ю річницею бомбардування посольства Китаю у Белграді з боку НАТО. Сі Цзіньпін відвідав Францію і планує візит до Угорщини в рамках турне по Європі.