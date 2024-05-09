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ПОЛІТИКА

Палата представників не відправила спікера Джонсона у відставку

09 травня 2024, 08:31
Палата представників не відправила спікера Джонсона у відставку
https://mikejohnson.house.gov/
Демократи приєдналися до республіканців у голосуванні 359 проти 43, щоб захистити Джонсона на посаді.

Більшість членів Палати представників Конгресу США не підтримали подання республіканки Марджорі Тейлор Грін про відставку спікера Майка Джонсона.

Про це повідомляє Reuters.

Демократи приєдналися до республіканців у голосуванні 359 проти 43, щоб захистити Джонсона на посаді, намагаючись уникнути повторення хаосу, який стався в жовтні, коли республіканці звільнили попередника Джонсона Кевіна МакКарті.

Грін поставила питання на голосування попри позицію лідера республіканців Дональда Трампа, який  в соціальній мережі заявив, що зараз «не час» для республіканців намагатися усунення власного спікера.

Раніше Грін разом із колегою-республіканцем Томасом Массі критикувала Джонсона за низку компромісів із демократами, які мають більшість у Сенаті.

"Виправдання на кшталт «саме так треба керувати в розділеному уряді» жалюгідні, слабкі та неприйнятні. Навіть з нашою незначною республіканською більшістю ми могли б принаймні забезпечити безпеку кордону", — сказала Грін про Джонсона.

Цього року Джонсон розлютив багатьох прихильників жорсткої лінії всередині своєї слабкої республіканської більшості, ухваливши двопартійні рішення щодо витрат, аби уникнути припинення роботи уряду та допомогти союзникам США, включаючи Україну, не наполягаючи на суворих заходах безпеки на кордоні США та Мексики, які демократи відкидають.

Палата представниківМайк Джонсон

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